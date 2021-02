Professora é presa por manter relações sexuais em sala de aula com aluna de 15 anos

Após ser acusada de manter relações sexuais com uma aluna, uma professora e treinadora de futebol foi presa na última sexta-feira (5), na Flórida, nos Estados Unidos. Segundo as denúncias, a jovem é assediada desde quando tinha apenas 14 anos.

Hayley Morgan Hallmark, de 35 anos, é acusada de praticar os atos com a vítima em diversos locais, inclusive na sala de aula, após o treino.

"A adolescente explicou que a ré e ela realizavam esses atos dentro da sala de aula, acobertando as câmeras da sala e encostando-se na porta para que ninguém pudesse entrar", afirmou um relatório policial obtido pelo jornal.

Segundo as investigações, as duas começaram a trocar mensagens em 2017, quando a jovem tinha apenas 14 anos e estava no último ano do equivalente ao Ensino Fundamental. No ano seguinte, elas começaram a trocar fotos nuas e a se relacionar após os treinos.

Os relatórios feitos com base no depoimento da adolescente revelam ainda que elas chegaram a se encontrar diversas vezes, tanto em sua casa quanto na casa da professora. O relacionamento durou até agosto de 2020.

Hallmark foi colocada em licença administrativa na quinta-feira, um dia antes de um mandado de prisão ser emitido, disse a polícia local. O superintendente distrital recomendará que a professora seja suspensa sem pagamento à medida que seu processo criminal prossegue.