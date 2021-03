Procurado pela polícia, homem tem braço decepado durante bebedeira

Florentino Duarte Rivas, de 26 anos, foi deixado por amigos na porta de um hospital sem parte do braço, que foi decepado na altura do cotovelo. O homem, que estava em uma bebedeira com os amigos pouco antes, na noite de domingo (7), estava com prisão decretada por roubo agravado e era procurado pela polícia em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS).

Ele contou aos socorristas que não se lembrava do ocorrido, apenas que bebeu com os amigos até perder a consciência de tão bêbado. Ele relatou que acordou já sem o braço e em meio a uma poça de sangue.

A polícia paraguaia suspeita que Florentino tenha sido vítima do grupo conhecido como “Justiceiros da Fronteira”. Na noite da última sexta-feira (5), o grupo sequestrou Emílio Garcia Paredes, de 36 anos, na mesma cidade no Paraguai e o executou com tiros de fuzil na cabeça. A vítima foi torturada e teve as mãos decepadas. O corpo foi encontrado cruzando a fronteira, na margem da BR-463, em Ponta Porã.

Para os policiais da fronteira, Florentino teve mais sorte que os outros, pois foi deixado vivo. No cartaz deixado ao lado do corpo de Emílio, o grupo avisou que outros seriam “punidos” por assaltos praticados na fronteira entre Brasil e Paraguai.