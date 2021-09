Princesa do Japão que visitou o Pará se apaixona por plebeu e abre mão da realeza

A princesa Mako, sobrinha do imperador Naruhito, se apaixonou por um plebeu e abriu mão do título de realeza. Ela vai se casar com Kei Komuro, o noivo plebeu, e planeja viver nos Estados Unidos. Apesar das informações não terem sido confirmadas oficialmente, elas estão sendo noticiadas por toda a imprensa japonesa.

Em julho de 2018, Mako esteve em Belém participando das comemorações pelos 110 anos da imigração japonesa ao Brasil. Na ocasião, ela foi recebida por várias autoridades, entre elas o então governador Simão Jatene, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado (TJE), Ricardo Nunes.

Segundo informações divulgadas pela imprensa japonesa, o casamento da princesa vai acontecer sem algumas das tradicionais cerimônias imperiais, o que é algo raro no país. A princesa também deve rejeitar o dote de até 150 milhões de ienes (mais de R$ 6,7 milhões) concedido às mulheres da família imperial que abandonam seu título para casar fora da realeza.

O relacionamento da princesa japonsa com o plebeu foi anunciado em 2017. Kei tem a mesma idade dela, 29 anos, e eles se conheceram na universidade. Sob as regras da sucessão imperial do Japão, Mako perderá o título real ao casar com ele.