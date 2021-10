Princesa do Japão que já esteve no Pará se casa com Plebeu e deixa família imperial

A princesa Mako, do Japão, se casou com o plebeu Kei Komuro e deixou oficialmente de pertencer à família real. O processo foi concretizado nesta terça-feira (26). As informações são do G1 Nacional.

A união não foi marcada por nenhuma cerimônia especial. Durante a manhã, a assinatura do registro oficial do casamento concretizou o matrimônio. Com isso, o documento define não só a união entre Mako e Kei, como também o desligamento dela da família imperial. Mako também abriu mão do dote, de mais de R$ 5 milhões, que teria direito por deixar o título.

A princesa, que agora se chama Mako Komuro, e seu marido Kei, concederam uma entrevista coletiva em Tóquio logo após a assinatura. Os dois agora vão morar em Nova York e Mako deve atuar como advogada, profissão que Komuro já exerce. Vale lembrar que eles se conheceram há dez anos, quando faziam faculdade de direito.