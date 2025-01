Primeiros deportados dos EUA no novo mandato de Donald Trump chegam em Manaus

O avião com os primeiros deportados dos Estados Unidos no novo governo de Donald Trump já chegou ao Brasil. A aeronave aterrissou em Manaus (AM) na noite de sexta-feira (24/1), mas, devido a problemas técnicos, não conseguiu seguir até o destino final, o Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

A informação foi confirmada pela BH Airport, a concessionária responsável pela administração do aeroporto de Confins. Inicialmente, a empresa informou que a aeronave precisaria passar por manutenção em Manaus, mas depois comunicou o cancelamento do voo para a capital mineira.

O avião estava programado para chegar ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), ainda na noite de sexta-feira. De acordo com fontes do Itamaraty, dos 158 passageiros, 88 são brasileiros. Voos com brasileiros deportados dos Estados Unidos ocorrem desde 2017, durante o governo de Michel Temer, com uma média de uma ou duas viagens mensais, sempre às sextas-feiras. Não há previsão para a decolagem da aeronave, nem informações sobre o problema técnico que a impediu de seguir viagem. A aeronave, que transporta 88 imigrantes brasileiros detidos por estarem em situação irregular nos EUA, pertence ao Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos Estados Unidos.

Os deportados deste voo específico não foram detidos durante o governo Trump, mas sim na gestão do ex-presidente Joe Biden, que deixou o cargo na última segunda-feira (20/1). Em 2025, já ocorreu outro voo de deportação para o Brasil, no dia 10 de janeiro, durante o governo de Biden, com 100 pessoas a bordo.

Prisões de imigrantes ilegais continuam De acordo com uma postagem do ICE na noite de sexta-feira, o número total de imigrantes detidos nos Estados Unidos chegou a 593, considerando indivíduos com documentação ilegal de diversas nacionalidades. Desses, 449 estão sendo mantidos em unidades de detenção.

Logo após retornar à presidência, Donald Trump iniciou uma nova ofensiva contra a imigração ilegal. No dia de sua posse, segunda-feira (20/1), ele declarou "emergência nacional" na fronteira entre os Estados Unidos e o México. A medida possibilitou o envio de 4 mil soldados para a região em duas etapas.