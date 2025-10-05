Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Primeira fase das conversas com Hamas deve ser concluída ainda nesta semana, diz Trump

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou há pouco, pelo Truth Social, que houve "discussões muito positivas" com o Hamas e com diversos países de todo o mundo, incluindo nações árabes e muçulmanas, para buscar a libertação de reféns e o fim da guerra em Gaza.

Ainda segundo o presidente americano, as negociações "foram muito bem-sucedidas e avançaram rapidamente". Ele acrescentou que equipes técnicas devem se reunir novamente nesta segunda-feira, no Egito, para trabalhar nos "detalhes finais" do acordo e que a primeira fase das conversas deve ser concluída ainda nesta semana.

Na mesma publicação, Trump fez um apelo pela agilidade nas tratativas: "Peço a todos que se movam rápido. O tempo é essencial ou um derramamento de sangue maciço se seguirá - algo que ninguém quer ver", frisou.

Trump afirmou que continuará acompanhando o que chamou de "conflito secular", destacando que o objetivo central das conversas é "finalmente alcançar a paz no Oriente Médio".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ISRAEL/HAMAS/GUERRA/TRUMP/DISCUSSÕES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

DESCOBERTA

Mergulhadores encontram US$ 1 milhão em moedas em barco naufragado no século 18

Ao longo dos anos, milhões de dólares em moedas foram encontradas - e roubadas - por caçadores de tesouro em um trecho da costa atlântica da Flórida

05.10.25 11h53

Populista de direita vence eleição e será primeiro-ministro da República Checa

04.10.25 20h17

EUA exigirão certificação em camarões e especiarias da Indonésia após contaminação radioativa

04.10.25 14h57

Índia anuncia que receberá Starmer para discutir acordo de comércio com o Reino Unido em 9/10

04.10.25 14h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

REPERCUSSÃO

Jovem suspeita de triplo feminicídio é presa ao vivo durante entrevista na TV

Morena Verdi, Brenda Del Castillo e Lara Gutiérrez foram torturadas e esquartejadas em crime que chocou Buenos Aires

29.09.25 23h20

MUNDO

Influenciador transmite a própria morte ao vivo durante escalada de rocha

O paredão de granito El Capitan é considerado um dos maiores desafios do montanhismo no mundo

03.10.25 10h19

VIRALIZOU

VÍDEO: casa é invadida por dezenas de caranguejos após ficar no caminho de rota migratória

Cena inusitada registrada em Caibarién, em Cuba, já acumula milhares de visualizações

27.09.25 16h02

ACIDENTE

VÍDEO: homem morre após cair de coqueiro em praia; árvore quebrou durante escalada

Acidente aconteceu em praia da Costa Rica e foi registrado por banhistas; vítima caiu de cabeça na areia

26.09.25 22h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda