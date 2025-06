Presidente da Colômbia diz que vai "caçar" autores do atentado contra rival político

O presidente colombiano Gustavo Petro condenou o ataque ao senador Miguel Uribe e prometeu "caçar" os responsáveis. Segundo a CNN, a declaração do parlamentar foi transmitida na noite do último sábado, 08 e sugere que há outros envolvidos além do adolescente de 15 anos que já foi detido.

“Nenhum recurso deve ser poupado, nem um único peso ou um único momento de energia, para encontrar o cérebro… Onde quer que eles vivam, seja na Colômbia ou no exterior”, disse Petro.

O presidente colombiano apontou para um padrão de criminosos colombianos que se aproveitam de menores de idade e prometeu uma investigação independente para encontrar os "autores intelectuais" do crime. Ele também expressou esperança de que o senador da oposição sobreviva e disse que a política deve ser "livre de violência".

O atentado contra o senador ocorreu em um evento em Bogotá, onde ele foi alvejado duas vezes. Atualmente, ele está em estado crítico. Imagens de vídeo mostram o senador discursando para uma multidão antes de vários estrondos. Ele foi visto caído no chão enquanto as pessoas ao redor fugiam. O partido de Uribe informou que ele foi baleado nas costas enquanto participava de um evento de campanha.

A esposa da vítima, Maria Claudia Tarazona, publicou uma mensagem na rede social X pedindo orações por sua recuperação. "Miguel está lutando por sua vida neste momento. Peçamos a Deus que guie as mãos dos médicos que o estão tratando".

A Fundação Santa Fé de Bogotá, hospital onde ele está internado, informou que Uribe está passando por "procedimentos neurocirúrgicos e vasculares periféricos". "O estado de Uribe é estável, ainda em estado crítico", disse a Procuradora-Geral Luz Adriana Camargo à emissora de TV local Caracol TV.