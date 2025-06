Atentado na Colômbia: após passar por cirurgia, pré-candidato à presidência está em estado crítico

O senador e pré-candidato a presidente da Colômbia Miguel Uribe Turbay, de 39 anos, passou por cirurgia de urgência e segue hospitalizado em "estado crítico", após ter sido vítima de um atentado na noite deste sábado, 7. Uribe foi baleado na cabeça por volta das 19h30 (de Brasília) em um evento de campanha realizado em Bogotá, de acordo com a mídia local.

A cirurgia foi "bem-sucedida", informou o prefeito de Bogotá, Carlos Fernando Galán, à imprensa. Segundo os paramédicos que o atenderam, ele foi baleado três vezes, duas vezes na cabeça e uma no joelho.

"Miguel está lutando por sua vida", escreveu sua esposa, María Claudia Tarazona, na conta do senador no X, pedindo aos colombianos que se unissem em oração.

Um suspeito de ser autor dos disparos, um adolescente de 15 anos, foi apreendido no local do ataque com uma arma de fogo. O jovem não teria agido sozinho, segundo o governo colombiano, que ofereceu uma recompensa de mais de US$ 70 mil por informações que levem à identificação e captura de todos os responsáveis. O político passou por um "procedimento neurocirúrgico e vascular periférico" na Fundação Santa Fé.

Presidente colombiano se manifesta

O presidente colombiano, Gustavo Petro, divulgou uma nota nas redes sociais na qual presta solidariedade à família do senador. "A Colômbia acolhe o mundo e não tira a vida daqueles que vêm de todos os cantos do planeta. Minha solidariedade à família Uribe e à família Turbay", escreveu ele.

"Não sei como aliviar essa dor. É a dor de uma mãe e de uma pátria perdidas", disse em alusão à violência que marcou a família do senador, que teve a mãe assassinada nos anos 1990 durante a ascensão do narcotráfico no país.

Pouco antes, o governo da Colômbia havia divulgado nota descrevendo o atentado como um ato de violência "não apenas à integridade pessoal do senador, mas também à democracia, à liberdade de pensamento e ao exercício legítimo da política (no país)".

Petro cancelou sua viagem à França, programada para sábado à noite, com vários ministros, "devido à gravidade dos eventos".

Os Estados Unidos condenaram o ataque. O Secretário de Estado do país, Marco Rubio, atribuiu o episódio à "violenta retórica esquerdista" e pediu a Petro que "moderasse seu discurso incendiário".

Miguel Uribe é advogado e membro do partido de oposição Centro Democrático, fundado pelo ex-presidente Álvaro Uribe. Apesar do sobrenome em comum, eles não têm parentesco. O senador é filho de Diana Turbay, jornalista sequestrada e morta pelo Cartel de Medellín em 1991. A Colômbia atualmente é presidida por Gustavo Petro, à esquerda no espectro político. A eleição está marcada para maio de 2026.

(Com agências internacionais)