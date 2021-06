Presidente da argentina diz que brasileiros vieram da selva

O presidente argentino, Alberto Fernández, em encontro nesta quarta (9) com o premiê da Espanha, Pedro Sánchez, em Buenos Aires, disse que "os mexicanos vieram dos indígenas, os brasileiros, da selva, e nós chegamos em barcos". "Eram barcos que vinham da Europa". E emendou, apontando para o espanhol: "O meu [sobrenome] Fernández é uma prova disso".

Los Mexicanos vienen de los indios

Los Brasileros vienen de la selva

Pero los Argentinos llegamos en barco de Europa papaaa pic.twitter.com/9R0sLN4QHz — Agente (@Agente__) June 9, 2021

A ideia do presidente era fazer menção a uma frase incorretamente atribuída ao escritor mexicano Octavio Paz (1914-1998), Nobel de literatura em 1990, no qual ele teria discorrido sobre a raiz asteca dos mexicanos e a origem inca dos peruanos. Mas a frase é parte de uma canção do compositor Litto Nebbia.

Frequentemente, figuras públicas argentinas minimizam a miscigenação no país.

A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas. — Alberto Fernández (@alferdez) June 9, 2021

Com a repercussão, Fernández publicou uma mensagem reforçando o o que disse e grantantindo que não queria ofender ninguém com suas declações, pedindo desculpas aos que se ofenderam.