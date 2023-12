Prefeita de Boston se desculpa após enviar por engano convites destinado apenas a 'eleitos de cor'

A prefeita democrata de Boston, nos Estados Unidos, Michelle Wu, provocou indignação depois de convidar vereadores para uma festa de fim de ano destinada apenas a parlamentares “eleitos de cor”.

O convite de Michelle Wu para a "Festa de Natal dos Eleitos de Cor", prevista para ser realizada nesta quarta-feira (13), foi enviado a todos os vereadores por engano pela assessora da prefeita, Denise DosSantos, segundo o jornal “Daily Mail”.

Quinze minutos depois, a assessora enviou outro e-mail pedindo desculpas pelo convite e esclarecendo que era destinado apenas aos seis vereadores negros da cidade. Os sete parlamentares brancos do conselho não teriam sido convidados.

VEJA MAIS

“Quero pedir desculpas pelo meu e-mail anterior sobre uma festa de fim de ano para amanhã”, escreveu DosSantos. 'Enviei isso para todos por acidente, e peço desculpas se meu e-mail pode ter ofendido ou soado como tal. Desculpe por qualquer confusão que isso possa ter causado.

A medida rapidamente dividiu o conselho municipal de Boston, com alguns dizendo que não se sentiram ofendidos pelo partido, enquanto outros questionaram o julgamento de Wu.

A vereadora Tania Fernandes Anderson defendeu Wu, dizendo: 'Assim como há grupos que se reúnem com base em interesses ou origens culturais comuns, é completamente natural que autoridades negras eleitas se reúnam para uma celebração de feriado'

Já o vereador Frank Baker criticou a atitude da prefeita. “Acho lamentável que, com a temperatura como está, possamos aumentar essa divisão”, disse ele, acrescentando: “Na verdade, não me ofendo muito facilmente. Para me ofender, você vai ter que fazer muito mais do que não me convidar para uma festa”.

O porta-voz de Wu, Ricardo Patron, disse nesta quarta-feira (13) que a prefeita foi convidada pelo grupo “Eleitos de Cor” para sediar a festa anual, e que o anfitrião e o local mudam a cada ano.

Patron disse ainda que a festa era apenas uma, entre várias, que aconteceriam durante a época festiva, e Wu estava planejando uma festa natalina maior na próxima semana para todos os membros de seu gabinete, vereadores e toda a legislatura.