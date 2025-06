Pré-candidato à Presidência baleado na Colômbia dá 'pouca resposta' aos cuidados médicos

O senador e pré-candidato à Presidência baleado no sábado na Colômbia apresenta "pouca resposta" ao tratamento médico e permanece em estado "crítico", informou a clínica que o atendeu em Bogotá nesta segunda-feira (9). Miguel Uribe, líder do Centro Democrático (oposição), o principal partido de direita do país, foi baleado enquanto discursava durante um evento de campanha em um parque da capital.

Ele foi atingido por dois tiros na cabeça e outro no joelho, segundo os paramédicos. O senador, de 39 anos, passou por uma cirurgia na manhã de domingo e está em tratamento intensivo.

A clínica Fundação Santa Fé informou nesta segunda-feira que "ele teve pouca resposta às intervenções e ao tratamento médico prestado".

"Seu estado é extremamente grave. Portanto, o prognóstico permanece reservado", acrescentou a clínica no comunicado. Um adolescente de 15 anos foi preso sob suspeita de tentar assassinar o pré-candidato à presidência nas eleições de 2026.

As autoridades procuram os autores intelectuais do ataque. O ministro da Defesa, Pedro Sánchez, afirmou no domingo que há várias hipóteses: uma é que se tratava de uma mensagem contra o partido Centro Democrático, liderado pelo influente ex-presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Outra é que se trata de uma tentativa de "desestabilizar" o governo do presidente de esquerda Gustavo Petro, a quem setores da direita acusam de incitar o ódio contra a oposição.

O ataque ao senador foi condenado por organizações internacionais como a ONU e por diversos países, incluindo os Estados Unidos e o Brasil.