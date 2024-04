Praticante de stand-up paddle é derrubada por tubarão e cai sobre o animal; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais tem deixado internautas impressionados com um encontro inusitado entre uma praticante de stand-up paddle e um tubarão. O registro mostra o momento em que o animal se aproxima e acaba por derrubar a mulher da prancha, mas, surpreendentemente, não a ataca. O incidente ocorreu em uma praia cuja localização não foi descrita, mas, especula-se que seja em Israel. Nas imagens, é possível observar a tranquilidade da mulher mesmo diante da presença do tubarão próximo à superfície da água. Veja!

Comentários sobre o vídeo sugerem que o tubarão em questão seria da espécie cabeça-chata, conhecida por não ser agressiva com humanos. A serenidade da mulher e a reação inesperada do tubarão têm gerado discussões acaloradas nas redes sociais, com muitos internautas questionando a atitude tranquila da praticante de stand-up paddle diante do perigo iminente.

"Quem atacou primeiro? Ela ou ele?"- disse um dos comentários.