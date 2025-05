Poloneses votam para presidente enquanto segurança é tema de preocupação

Os poloneses votam neste domingo no primeiro turno das eleições presidenciais diante de preocupações com segurança, decorrentes da guerra na Ucrânia e da crescente preocupação com o enfraquecimento do compromisso dos EUA com a segurança da Europa sob a presidência de Donald Trump.

Os dois principais candidatos à presidência são o prefeito de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, um liberal aliado ao primeiro ministro Donald Tusk, e Karol Nawrocki, um historiador sem experiência política apoiado pelo partido conservador nacional Lei e Justiça.

Pesquisas de opinião recentes mostram Trzaskowski com cerca de 30% do apoio e Nawrocki na casa dos 20%. Espera-se amplamente que um segundo turno entre os dois aconteça em 1º de junho.

Slawomir Mentzen, candidato da extrema-direita que mescla retórica populista ao estilo MAGA(movimento Make America Great Again) com economia libertária e uma postura crítica em relação à União Europeia, tem aparecido em terceiro lugar nas pesquisas. Outros dez nomes também estão na cédula

As urnas abriram às 7h, 2h de Brasília, e fecham às 21h pelo horário local. Pesquisas de boca de urna serão divulgadas quando a votação terminar, com resultados esperados até terça-feira.