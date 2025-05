Força de Defesa de Israel inicia operações terrestres pelo norte e sul de Gaza

A Força de Defesa de Israel (IDF) comunicou o início de operações terrestres pelo norte e sul de Gaza, parte da operação Carros de Gideão. Os movimentos foram possibilitados pela ação da Força Aérea Israelense (FAI) que fez ataques preliminares, atingindo mais de 670 alvos terroristas do Hamas em toda Gaza, disse a IDF.

"Até o momento, as tropas eliminaram dezenas de terroristas, desmantelaram sítios de infraestrutura terrorista acima e abaixo do solo e estão sendo atualmente posicionadas em locais-chave dentro de Gaza", disse a IDF em uma publicação no X.

Por fim, a IDF diz que continuará a operar contra as "organizações terroristas" em Gaza conforme necessário, a fim de defender os civis israelenses.