Israel diz que provavelmente matou o líder do Hamas Mohammed Sinwar

Israel provavelmente matou Mohammed Sinwar, líder do Hamas e um dos últimos remanescentes do grupo que planejou o ataque de 7 de outubro de 2023. A informação foi apresentada pelo ministro da defesa do país, Israel Katz, em uma reunião parlamentar a portas fechadas, segundo uma fonte. O exército de Israel se recusou a comentar se acredita que Mohammed Sinwar foi morto.

De acordo com um oficial israelense familiarizado com o que foi discutido na reunião parlamentar, Katz disse durante o encontro que, "com base em todas as indicações, Mohammed Sinwar foi morto" no ataque realizado no terreno do Hospital Europeu em Khan Younis, na terça-feira.

Funcionários da saúde palestina disseram que seis pessoas foram mortas e mais de 40 feridas como resultado do ataque.

Sinwar efetivamente assumiu como chefe do Hamas em Gaza após Israel matar seu irmão, Yahya Sinwar, em outubro. Matar Sinwar marcaria uma vitória para Israel, que está sob pressão para encerrar sua guerra de 18 meses.

Além dos irmãos Sinwar, Israel também matou o líder da ala militar do Hamas, Mohammed Deif, o vice de Deif, Marwan Issa, e o chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh. Fonte: Dow Jones Newswires

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.