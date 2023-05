Policiais confundem berro de cabra 'mal-humorada' com gritos de socorro; vídeo

Uma situação inusitada enganou uma dupla de policiais. Os oficiais David Sneed e Neal Storey responderam a uma denúncia de gritos de socorro vindos de uma área próxima. Mas ao chegar lá eles se depararam com uma cabra. O caso aconteceu na última segunda-feira (8), na cidade de Enid, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos.

Os policiais, que estavam em ronda, declararam ter ouvido claramente os chamados desesperados de "help" [socorro, em português] e, imediatamente, aceleraram o passo. "É uma pessoa", afirmou Sneed em meio à gravação. Determinados a auxiliar o suposto cidadão em risco, os oficiais seguiram o som dos gritos até uma fazenda, onde perceberam o equívoco. A "vítima" clamante era, na verdade, uma cabra mal-humorada que estava descontente por ter sido separada de seus companheiros.

Após o ocorrido, Sneed e Storey conversaram com o dono da proriedade, que explicou a origem dos gritos de socorro. Apesar do alarme falso, o episódio terminou com boas risadas, como registrado em vídeo.