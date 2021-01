Policiais algemam aposentados e manifestantes 'quebrando regras de bloqueio'

A polícia britânica prendeu manifestantes anti-lockdown e apoiadores do ativista e exilado político Julian Assange, incluindo um homem de 92 anos, por quebrar as regras de interdição no centro de Londres, nesta quarta-feira, 6. Enquanto a repressão ao grupo que fazia o protesto ocorria, um policial parava os carros que passavam e entregava folhetos aos motoristas com a pergunta: “Por que você está aqui hoje?”

A repressão às pessoas que saem de casa sem um "bom motivo" veio após o primeiro ministro Boris Johnson estender o bloqueio das atividades até 31 de março. Os manifestantes acusam o premiê de omissão pelo fato de ter ignorado, quando da publicação da nova lei de restrição à covid, as exigências feitas pelo partido conservador para garantir que as regras fossem amenizadas após a primeira revisão da medida, prevista para 15 de fevereiro.

Os guardas do Conselho de Covid também estavam em ação por todo o país, já que as autoridades prometeram multar a falta do uso de máscaras ou qualquer pessoa que estivesse fora de casa sem “uma boa razão”. A polícia de West Midlands pediu permissão para forçar a entrada em casas para interromper as festas que estivessem ocorrendo.

Os policiais da Scotland Yard foram filmados perseguindo os manifestantes pela Parliament Square nesta quarta-feira, antes de algemá-los. Algumas pessoas forçadas a deitar no chão e outras chegaram a ser algemadas aos pedestais de estátuas antes de serem colocadas em vans, após se recusarem a deixar Westminster.

A cerca de três quilômetros dali, oficiais do Met prenderam simpatizantes de Julian Assange enquanto ele não recebia fiança no Tribunal de Magistrados de Westminster, incluindo Eric Levy, de 92 anos, e vários outros aposentados. Os manifestantes gritaram “fascistas” para a polícia.

A linha dura da Polícia Metropolitana veio quando as novas leis de bloqueio da Inglaterra foram publicadas e foi revelado que elas serão aplicadas até a Páscoa em 31 de março - não em meados de fevereiro, como Boris Johnson prometeu se o lançamento da vacina for bem-sucedido.