Polícia prende brasileiros suspeitos pela morte de filha de governador e mais três pessoas

Seis brasileiros foram presos pela polícia paraguaia suspeitos de envolvimento no atentado a quatro pessoas em Pedro Juan Caballero, cidade no Paraguai que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Na operação, também foram apreendidos três carros com documentos brasileiros referentes a outros três automóveis, celulares, joias e um recipiente com 74 gramas de maconha, segundo nota da autoridade do país vizinho. As informações são do G1 de Mato Grosso do Sul.

O crime ocorreu na manhã do último sábado. As vítimas entravam em um veículo quando foram alvejadas por pistoleiros nas ruas Mariscal López e Ytororó, no bairro San Antonio. Haylee Carolina Acevedo Yunis, de 21 anos, filha de Ronald Acevedo, governador de Amambay, no Paraguai, Omar Vicente Álvarez Grance, de 32 anos, conhecido como Bebeto, e as brasileiras Kaline Reinoso de Oliveira, de 22 anos, e Rhamye Jamilly Borges de Oliveira, de 18 anos, foram mortos com dezenas de tiros. Segundo a polícia, Bebeto era o alvo potencial dos pistoleiros.

Os brasileiros presos pelo crime foram identificados como Hywulysson Foresto, Juares Alvers da Silva, Luis Fernando Armando e Silva Simões, Gabriel Veiga de Sousa, Farley José Cisto da Silva Leite Carrijo e Douglas Ribeiro Gomes.

Equipes do Departamento Regional de Investigação de Atos Puníveis da Polícia Nacional foram ao local após terem a informação de que um caminhão utilizado no ataque havia sido incinerado nas últimas horas na colônia Fortuna Guazú. Outro suspeito foi preso no domingo (10) após perseguição que envolveu policiais paraguaios e brasileiros. Também foi apreendido um veículo que pode ter sido utilizado nas execuções das quatro pessoas

As quatro execuções no sábado (9) e o assassinato de um vereador de Ponta Porã na sexta-feira (8) fizeram com que a segurança na região de fronteira entre o Brasil e o Paraguai fosse reforçada. Foram enviados ao local equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão de Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros), além do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, Batalhão de Choque e Departamento de Operações de Fronteira.

"É um reforço sem data de saída. Apoio total às autoridades do país vizinho, para auxiliar na prisão dos autores. Além disso, a Polícia Militar Rodoviária também está reforçando a segurança nas rodovias estaduais daquela região", explicou o secretario de Segurança Pública do Estado, Antônio Carlos Videira.