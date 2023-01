Polícia italiana investiga morte de modelo brasileiro; namorado de 71 anos é o principal suspeito

A polícia italiana investiga a morte do modelo brasileiro Gabriel Luiz Dias da Silva, de 27 anos, registrada na última quinta-feira (12). Ele foi encontrado morto com um saco plástico na cabeça em um apartamento em Padova, na Itália, e o principal suspeito de tê-lo assassinado é um empresário italiano de 71 anos, que seria o seu namorado. As informações são do UOL.

Identificado como Gianclaudio DB, o suspeito pediu socorro para a vítima. Porém, os socorristas já encontraram brasileiro sem vida, sem sinais de violência física. À polícia, o senhor contou que conhece o falecido desde 2019 e que teria dado uma festa no apartamento dos dois na noite da terça-feira (10).

De acordo com o relato do empresário, na manhã seguinte Gabriel teria tomado café e em seguida "passado mal, tomado remédios e voltado para a cama". Esta teria sido a última vez que ele viu o parceiro com vida. Gianclaudio disse ainda que no final da noite de quarta-feira (11) entrou no quarto em que o modelo estava para desligar o aquecedor e foi dormir no sofá, percebendo que o jovem estava morto no dia seguinte apenas na manhã de quinta.

Vizinhos do casal contaram ao jornal Corriere della Sera que nos últimos meses ouviram os dois discutindo. A polícia italiana solicitou exames toxicológicos e perícias técnicas para ajudar a entender o que levou Gabriel Luiz à morte.