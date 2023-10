Polícia da França atira contra mulher com vestes islâmicas por suspeita de atentado

A polícia francesa atirou contra uma mulher que usava vestes islâmicas (hijab), por suspeita de um atentado a bomba. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (31), no metrô de Paris. De acordo com passageiros, a mulher se comportava de maneira ameaçadora, "proferindo comentários agressivos e jihadistas". Ela teria gritado frases como “Vocês todos vão morrer” e “Allahu Akbar” - expressão em árabe bastante utilizada entre os muçulmanos e que significa “Alá é grande" - segundo a chefe da polícia parisiense Laurent Nunez.

VEJA MAIS

Ao chegarem no local da ocorrência, os policiais puxaram a mulher para o lado e pediram que ela se acalmasse, "mas também que mostrasse as mãos para mostrar que não representavam nenhum perigo particular”, declarou o porta-voz do governo, Olivier Veran.

Laurent Nunez afirma que ela se recusou a cumprir as ordens policiais. Após ser atingida pelos tiros, verificou-se que ela não possuía explosivos.

A mulher ficou ferida gravemente. Duas investigações, uma contra a mulher e outra sobre o uso de armas pela polícia, foram abertas, segundo o porta-voz do governo.

O incidente ocorreu no momento em que a França está em alerta para possíveis ameaças de atentados, vinculadas à guerra no Oriente Médio entre Israel e o grupo Hamas. Recentemente, locais turísticos famosos do país foram esvaziados por ameaças terroristas.