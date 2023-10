Professor é morto e alunos são feridos em ataque a escola na França

Um homem invadiu uma escola no norte da França nesta sexta-feira (13) e esfaqueou professores e alunos. Um deles morreu no ataque, e estudantes ficaram feridos, segundo a polícia local. O caso aconteceu em Arras, capital da região de Pas-de-Calais, perto da fronteira com a Bélgica. O criminoso foi preso.

Segundo a TV francesa BFM, ele entrou em salas de aulas gritando "Alá é grande", como terroristas que realizaram atentados na França pelo Estado Islâmico entre 2015 e 2017. No entanto, o caso ainda não foi confirmado como terrorismo.

A Promotoria antiterrorismo da França está investigando sobre o caso, e o presidente francês, Emmanuel Macron, cancelou a agenda e viajou à cidade por conta do ocorrido

A polícia informou que outro professor também foi esfaqueado no ataque e está internado. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Pais e alunos da escola estão em estado de choque. Muitos deles foram levados para um centro de assistência psicológica. As autoridades francesas disseram que o ataque a escola na França é "um atentado contra a liberdade e a democracia".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)