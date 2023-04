Adolescente que planejava ataque em escola do RS é apreendido por terrorismo

Um adolescente de 14 anos foi apreendido suspeito de planejar um ataque a uma escola de Maquiné, no Rio Grande do Sul. A polícia chegou ao garoto através de outro jovem apreendido no Paraná por planejar um ataque.

Os pais do garoto também foram presos após a polícia encontrar bandeiras, símbolos nazistas, fotos de Hitler e Mussolini, facas, fardas e um simulacro de arma de fogo, na residência da família.

A linha de entendimento da investigação indica que os pais tinham conhecimento da situação e até poderiam estimular o filho. Eles foram indiciados pelo crime de corrupção de menores, associação criminosa e racismo em razão do material alusivo ao nazismo encontrado na residência.

O adolescente confessou planejar o ataque e vai responder por ato análogo a terrorismo, apologia ao nazismo e formação de organização criminosa. Ele afirmou que parte do material apreendido foi dado de presente pelo pai. O caso será investigado pelo delegado da Polícia Civil Valdernei Tonete.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)