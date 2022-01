Polícia britânica investiga festas em sede do governo durante lockdown

Após receber evidências de apuração interna do governo sobre a realização de uma série de reuniões, a polícia britânica vai investigar as supostas violações de medidas de lockdown na residência oficial do primeiro-ministro, Boris Johnson, em Downing Street. As informações são da Reuters, divulgadas pela Agência Brasil.

Boris Johnson luta por sobrevivência política após vazamentos que revelaram que sua equipe promoveu festas durante o período de regras mais duras já impostas no Reino Unido. Em 2019, Johnson conquistou a maioria mais expressiva do Partido Conservador em mais de 30 anos.

Novas acusações surgiram na noite dessa segunda-feira (24), de que ele quebrou regras de lockdown impostas para combater a covid-19, ao comparecer festa surpresa de aniversário em Downing Street, quando reuniões sociais em ambientes internos eram proibidas.

O episódio se soma a longa lista de violações, incluindo festa na qual os convidados foram instruídos a "levar suas próprias bebidas", à qual Johnson compareceu e disse pensar que fosse evento de trabalho. A informação foi dada pela comissária da Polícia Metropolitana de Londres, Cressida Dick, nesta terça-feira (25).