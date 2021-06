PETs: Cuidados que aumentam a vida do peixe betta

Os peixes betta podem ser considerados os queridinhos de quem ama aquarismo. A prática de criar peixes, plantas e outros organismos aquáticos é mais comum do que se imagina. E esses amiguinhos são ótimos para se terem em casa, pois os cuidados são simples e econômicos.



Os bettas possuem uma saúde vigorosa, então tem uma boa durabilidade de vida. Além disso, são encantadores e possuem cores vivas e múltiplas, que enfeitam e alegram qualquer ambiente. Também fazem muita graça quando são estimulados, como exibir suas nadadeiras e dar saltos pelo tanque. Mas como qualquer outro pet, é preciso ter alguns pequenos cuidados para garantir o bem-estar desses peixinhos.

(Reprodução: Produtos para aquário)

Quem levar um peixe betta para casa, precisa ficar atento às suas condições físicas. As cores precisam ser vibrantes e fortes. As barbatanas também não podem ter ferimentos, se houver manchas brancas, pode ser sinal de doenças. Mesmo sendo resistente, o peixinho não deve ficar onde há muita luz solar. Ele corre o risco, inclusive, de cozinhar na água. Também não gosta de temperaturas muito baixa, deve ficar entre 22ºC e 32ºC. Não pode receber água da chuva ou ficar perto de produtos com odores muito fortes.

O coloque em um aquário adequado. Não precisa de aparelhos complexos como filtros e termostatos. O ideal são águas calmas e com pouco movimento. A prioridade é que tenha o tamanho para que o peixe abra suas barbatanas sem esbarrar nos vidros ou objetos dentro do recipiente. Use sempre um condicionador de água com a quantidade de gotas necessárias para manter o equilíbrio do meio onde o peixe está. E lembre de trocar a água do aquário uma vez na semana.

A alimentação do peixe vem em grãos que parecem pequenas bolinhas. Então é preciso ter cuidado para não exagerar na quantidade. A comida deve ser duas vezes por dia, de manhã e à noite, com três ou quatro unidades da bolinha em cada refeição. Ração demais pode apodrecer na água e provocar reações bioquímicas nocivas ao peixe.

Um aviso importante é: o betta é muito violento com outros bettas, principalmente machos. Por isso, evite colocar mais de um animal dessa espécie no mesmo aquário. Com pequenos cuidados, é possível ter esse pet alegrando qualquer espaço da sua casa.