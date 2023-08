Pesquisas indicam tendência de segundo turno entre Sergio Massa e Javier Milei nas eleições argentin

As recentes pesquisas realizadas na Argentina após as Primárias Abertas Simultâneas e Obrigatórias (Paso) de 13 de agosto apontam para um cenário de segundo turno eleitoral entre o ministro da Economia, Sergio Massa, e o candidato libertário, Javier Milei. Nesse contexto, Patricia Bullrich, candidata da aliança opositora Juntos Pela Mudança, estaria fora do segundo turno.

As diferentes pesquisas divulgadas todas indicam uma vantagem para Milei na corrida presidencial. De acordo com a consultoria Analogias, que conduziu uma pesquisa a pedido da União pela Pátria de Massa, Javier Milei possui 32,1% das intenções de voto, enquanto o ministro argentino obteve 26,8%, e Bullrich atingiu 20,9%.

VEJA MAIS

Dados da consultoria Opinaia revelam uma vantagem ainda maior para Milei, com 35% das intenções de voto, em comparação com os 25% de Massa e 23% de Bullrich. Essa pesquisa também sugere que o candidato libertário sairia vitorioso em um possível segundo turno contra os outros dois postulantes.

Pesquisa mostra que metade dos argentinos entrevistados acreditam que Milei traria uma melhoria para o país

Uma pesquisa realizada pela faculdade de Psicologia da Universidade Nacional de Buenos Aires (UBA) mostrou que 50% dos argentinos entrevistados acreditam que Milei traria uma melhoria para o país em comparação com o atual momento.

Vale destacar que um candidato pode ser eleito no primeiro turno na Argentina caso alcance pelo menos 45% dos votos ou 40% com uma diferença de mais de dez pontos percentuais em relação ao segundo colocado na corrida presidencial.

Enquanto isso, o possível adversário de Milei no segundo turno, o ministro da Economia, Sergio Massa, anunciou uma série de medidas econômicas no domingo, 27, em resposta à delicada situação enfrentada pelo país, poucas semanas após as primárias terem resultado em um revés para o governo nas urnas. Essas medidas incluem benefícios para aposentados, pequenas e médias empresas, trabalhadores independentes, assalariados, o setor agrário e grupos que dependem de programas estatais.