Pesquisas da NBC e da CBS mostram Harris ganhando terreno sobre Trump

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, está 5 pontos percentuais à frente do rival republicano Donald Trump em uma pesquisa da NBC News divulgada no domingo, que descobriu que os entrevistados passaram a vê-la de forma mais favorável desde que ela surgiu como candidata democrata à presidência.

Questionados sobre suas opiniões sobre Harris desde que ela se tornou a indicada, 48% dos 1.000 eleitores registrados entrevistados disseram que a opinião era positiva, em comparação aos 32% em julho — o maior aumento entre as avaliações de políticos pesquisadas pela NBC desde que a popularidade do presidente George W. Bush aumentou após os ataques de 11 de setembro de 2001.

Questionados sobre Trump, 40% dos entrevistados disseram que o viam positivamente, em comparação com 38% em julho, disse a rede de notícias. A pesquisa, realizada de 13 a 17 de setembro, tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais.

Uma pesquisa separada da CBS News também descobriu que Harris está à frente de Trump, por 4 pontos percentuais, 52% a 48%, entre os prováveis ​​eleitores, com uma margem de erro de mais ou menos 2 pontos percentuais.

Os resultados estão amplamente alinhados com outras pesquisas nacionais recentes, incluindo as da Reuters/Ipsos , que mostram uma disputa acirrada rumo às eleições de 5 de novembro.

Embora pesquisas nacionais ofereçam sinais importantes sobre as opiniões do eleitorado, os resultados do Colégio Eleitoral por estado determinam o vencedor, com alguns estados decisivos provavelmente sendo decisivos.

Trump, de 78 anos, está fazendo sua terceira tentativa consecutiva de chegar à Casa Branca depois de perder para Joe Biden em 2020, a quem ele continua falsamente culpando por fraude eleitoral generalizada enquanto enfrenta acusações criminais federais e estaduais por esforços para anular os resultados das eleições.

Harris, 59, é uma ex-senadora e promotora dos EUA que agora serve sob Biden. Ela seria a primeira mulher a servir como presidente nos 248 anos de história da nação.

"Ela conseguiu mudar isso de uma corrida que era um referendo sobre Joe Biden para uma corrida que é um referendo sobre Donald Trump", disse Amy Walter, editora e editora-chefe do jornal apartidário Cook Political Report, ao programa "Meet the Press" da NBC.

Na pesquisa da CBS com 3.129 eleitores registrados realizada entre 18 e 20 de setembro, Harris subiu 2 pontos percentuais após uma divisão de 50-50 em agosto, apoiada por seu desempenho no debate de 10 de setembro e por notícias econômicas animadoras.