Pesquisadores investigam possíveis óvnis na Base Aeronaval em Buenos Aires

A Comissão de Estudos de Fenômenos Óvnis da República Argentina (Cefora) iniciou uma coleta de dados para investigar ruídos enigmáticos que supostamente vindos da Base Aeronaval Comandante Espora, localizada em Buenos Aires. Luzes também foram avistadas, O evento aconteceu na terça-feira (5).

As operações de busca por informações envolvem a análise de leituras de radares instalados na região do Rio da Prata. Andrea Pérez Simondini, chefe da comissão, declarou: "Nós, do Cefora, estamos reunindo elementos e buscando informações junto às autoridades."

Embora as investigações estejam em curso sobre a origem dos misteriosos ruídos provenientes da base aeronaval, há expectativa de que a resposta oficial do governo seja a negação de que algo significativo tenha ocorrido na terça-feira.

VEJA MAIS

Diante dessa possibilidade, a Cefora reafirmou seu compromisso de aprofundar as investigações para além das apurações oficiais. Segundo o grupo, os relatórios iniciais indicam que "quatro luzes, surgindo do oceano, adentraram o território, assumindo uma posição estratégica".

A viralização de um vídeo nas redes sociais na noite de terça-feira mostrando sons semelhantes a tiros e pessoas mencionando a origem na Base Aérea Naval trouxe mais atenção ao caso.

Entretanto, o capitão Germán Luis Zarralanga, chefe da Base Aeronaval Comandante Espora, contestou a hipótese de que os ruídos estivessem relacionados a óvnis. Ele assegurou que não houve registro de "nenhuma atividade incomum, nenhuma manobra, apenas um voo noturno de helicóptero, sem qualquer envolvimento com munições".