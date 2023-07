Congresso dos EUA investiga acusações de ocultação de informações sobre UFOs

Nesta quarta-feira, 26, o Congresso dos Estados Unidos promoveu uma audiência pública dedicada a discutir objetos voadores não identificados (UFOs), também conhecidos como óvnis ou UAPs. O Comitê de Supervisão da Câmara analisou uma recente denúncia feita por David Grusch, um ex-funcionário do Departamento de Defesa dos EUA, que acusou o governo de manter ilegalmente informações sobre fenômenos anômalos inexplicáveis. Grusch, que atuou na análise desses fenômenos, afirmou que o governo possui naves extraterrestres escondidas e guarda informações sigilosas sobre o assunto sem o conhecimento do Congresso.

As acusações de Grusch geraram repercussão imediata, resultando em uma investigação liderada pelo Comitê de Supervisão da Câmara, com o apoio bipartidário de senadores que propuseram emendas para aumentar a transparência do governo em relação aos UAPs. Na audiência, realizada em Washington, Grusch foi a principal testemunha, reafirmando suas denúncias e apresentando evidências fornecidas por fontes confiáveis, incluindo fotos, documentos e testemunhos orais. Ele revelou ter sofrido retaliações por parte de funcionários do governo após tornar suas denúncias públicas.

Piloto aposentado disse que presenciava fenômenos quase todo dia

Outras testemunhas também foram ouvidas na audiência, incluindo Ryan Graves, um piloto aposentado da marinha, que declarou ter testemunhado fenômenos aéreos não identificados quase diariamente na costa do Atlântico durante anos. Graves ressaltou que esses casos são subnotificados e não raros, descrevendo avistamentos intrigantes, como um "cubo cinza escuro ou preto dentro de uma esfera transparente".

Além de Graves, o ex-comandante da marinha, David Fravor, participou da audiência, compartilhando sua experiência de ter visto um objeto estranho no céu durante uma missão de treinamento em 2004. Ele e sua equipe ficaram perplexos, pois o incidente não foi devidamente investigado e ninguém da equipe foi questionado sobre o ocorrido. A audiência despertou grande interesse público, com uma longa fila de pessoas esperando para entrar e acompanhar as revelações.

O Congresso dos EUA busca esclarecer as denúncias e entender a extensão do conhecimento do governo sobre os UFOs, bem como os esforços para ocultar essas informações do público e do próprio Congresso. O tema continua a gerar curiosidade e discussões acaloradas, e a audiência marca um importante passo para trazer à tona a questão dos objetos voadores não identificados e sua possível origem extraterrestre.