Pescador encontra pérola avaliada em R$ 1,8 milhões

Um pescador da província de Nakhon Si Thammarat, na Tailândia, fez uma descoberta que transformou a sua vida. Niyomdecha, de 37 anos, coletava conchas de ostras com o irmão em uma praia quando se deparou com uma bola de boia descartada na costa. Grudadas nela estavam três conchas. Já em casa, durante a limpeza dos moluscos, o pai de Hatchai, Bangmad, de 60 anos, encontrou uma pérola laranja um pouco maior do que uma moeda, com 7,68 gramas, no interior de uma delas.

Surpreso com a beleza da pérola, o aposentado chamou a esposa e os filhos para observarem o achado. No dia seguinte, o tailândês decidiu verificar o seu valor e se surpreendeu ao saber que tinha em mãos uma rara pérola Melo laranja, que pode valer até R$ 1,8 milhão.

"Quero vender a pérola pelo preço mais alto. O dinheiro não mudará apenas minha vida, mas o meu destino. Minha família inteira terá uma vida melhor", comentou o pescador.

O tailandês descreveu um sonho estranho que havia tido dias antes de encontrar a joia: "Um homem velho, de branco, com um bigode comprido, me disse para ir à praia para receber um presente. Acho que ele me levou a encontrar a pérola."

Hatchai disse acreditar que o velho no sonho poderia ser a manifestação de uma divindade que queria ajudá-lo a sair da pobreza.