Peru declara estado de emergência em fornecimento de gás após interrupção de gasoduto

O Peru declarou, na segunda-feira, uma emergência no fornecimento de gás natural por 14 dias para dar preferência aos domicílios, comércios e transporte público que usam este combustível. A medida ocorre após a suspensão do transporte de gás na sequência da descoberta de um vazamento que levou à interrupção do gasoduto mais importante do país.

Foi a primeira vez que uma suspensão do transporte de gás foi anunciada por duas semanas, desde que o gasoduto de 729 quilômetros começou a funcionar há mais de 20 anos.

Em uma resolução publicada no diário oficial El Peruano, o Ministério de Energia indicou que no domingo a empresa transportadora de gás informou sobre a ocorrência de uma falha ocorrida em uma estação remota de válvulas, perto do início do duto, em um distrito amazônico chamado Megantoni, região de Cusco.

A empresa responsável pelo transporte de gás indicou que a magnitude do impacto da suspensão do transporte depende de avaliação, o que demoraria até 14 dias. Durante duas semanas, serão fornecidos apenas 70 milhões de pés cúbicos de gás natural por dia, conforme a resolução. Não foram dadas informações sobre a exportação de gás natural liquefeito, voltadas principalmente para a Coreia do Sul, Japão e China.

Em um comunicado, Cálidda - a empresa distribuidora de gás natural - pediu moderação no uso de gás natural em casas, comércios e transportes que usam este combustível fóssil. Também foi registrado que não serão incluídos veículos de carga, táxis, micro-ônibus e mototáxis dentro de seu grupo prioritário.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

