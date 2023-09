Personal trainer passa por cirurgia para remover anilha de musculação presa no pênis

Um personal trainer indiano, de 24 anos, enfrentou uma situação angustiante ao acreditar que poderia aumentar o tamanho de pênis por meio de exercícios físicos. Ele inseriu o órgão sexual em uma anilha de musculação e, após alguns minutos, não conseguiu mais retirá-lo.

O incidente foi documentado em setembro deste ano na revista científica Urology Case Reports. Para preservar a privacidade do paciente, o nome não foi divulgado. O jovem buscou ajuda no hospital duas horas após o incidente, acompanhado por familiares.

Quando chegou ao hospital, o pênis estava ereto e inchado dentro da anilha de 3 kg. Conforme relatado no artigo, à medida que a dor e o inchaço no pênis aumentaram, ele tentou remover a anilha de peso por conta própria, mas não teve sucesso. Diante do pânico, optou por procurar ajuda médica.

Os médicos fizeram várias tentativas de remover a anilha usando um gel analgésico e medicamentos para reduzir o inchaço do membro. A solução só foi encontrada quando cirurgiões realizaram uma incisão na glande do paciente, interrompendo a ereção e liberando a anilha.