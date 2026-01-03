Pelo menos 40 pessoas morreram durante operação de captura de Maduro, diz jornal

Pelo menos 40 pessoas, incluindo civis e soldados, morreram durante a operação de captura do ditador venezuelano Nicolás Maduro neste sábado, 3, de acordo com o jornal americano The New York Times, segundo um alto funcionário venezuelano, que falou sob condição de anonimato.

Ainda de acordo com o NYT, mais de 150 aeronaves americanas foram enviadas para neutralizar as defesas aéreas da Venezuela, permitindo que helicópteros militares transportassem as tropas que atacaram a posição de Maduro.

O avião com o presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua esposa, a primeira-dama Cilia Flores, pousou na Base Aérea da Guarda Nacional de Stewart, em Nova York. Maduro saiu algemado da aeronave e escoltado por mais de uma dúzia de agentes federais. Ele vestia uma roupa cinza clara.

O Boeing 757-200 do Departamento de Justiça americano saiu da Baía de Guantánamo, em Cuba, e seguiu rumo aos Estados Unidos. O espaço aéreo na região do Caribe foi fechado.

Também neste sábado, a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, anunciou que Maduro será julgado pela Justiça americana em um tribunal de Nova York.

Segundo Bondi, o ditador venezuelano e a primeira-dama, Cilia Flores - também detida pelas autoridades americanas -, foram formalmente acusados dos seguintes crimes: conspiração para narcoterrorismo; conspiração para tráfico de cocaína; posse de metralhadoras e dispositivos explosivos; conspiração para posse de metralhadores.

Transporte por navio

Segundo Trump, Nicolás Maduro e sua esposa foram capturados em Caracas pelos agentes que participavam da ação dos EUA na Venezuela.

Ambos foram então levados por um helicóptero das Forças Armadas dos EUA até o Iwo Jima, um dos navios de guerra da Marinha dos EUA que estavam posicionados no mar do Caribe desde o fim do ano passado.

A embarcação tem ainda grande capacidade para projetar poder aéreo e terrestre em operações combinadas, contando com helicópteros, aviões e fuzileiros a bordo.