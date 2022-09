Pele de homem escurece após uso de antidepressivo; entenda

Um norte-americano chamado Tyler Monk, de 34 anos, ficou com a pele escurecida após iniciar um tratamento para depressão e ansiedade. Considerado um caso extremamente raro, os médicos acreditam se tratar de uma reação do organismo à fluoxetina, substância presente no medicamento Prozac, popular em vários países, inclusive no Brasil. Entenda.

De acordo com Tyler, ele começou a usar o remédio em janeiro de 2021, após ser diagnosticado com ansiedade e depressão. Dois meses depois, a pele das orelhas, pescoço e rosto ganhou um tom de azul acinzentado, que logo se espalhou para os braços, mãos e pernas. Mesmo interrompendo o tratamento algumas semanas depois, a pele continuou a escurecer. Além de tudo, ele relata ter ficado sensível ao sol e com os olhos irritados e extremamente vermelhos.

“Primeiro, eles pensaram que era fotossensibilidade, ou seja, estava tendo uma reação à luz. Porém, mesmo me cobrindo, ainda estou ficando mais escuro. Não consigo nenhuma resposta dos especialistas, então decidimos postar no TikTok”, disse Tayler em sua conta na rede social.

Os médicos consultados pelo homem descartaram a relação dos sintomas com outras doenças ou condições autoimunes. “Os especialistas disseram que eu estava saudável, e eu não tinha outros sintomas importantes. O fato é que eles realmente não sabem porque eu estou mudando de cor”, disse.

O diagnóstico não está concluído, mas a principal suspeita é que o americano tenha desenvolvido uma reação à fluoxetina. O antidepressivo é da classe dos inibidores seletivos da receptação da serotonina (ISRS), que pode regular a síntese de melanina, pigmento que dá cor à pele.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Ana Matos)