Pela primeira vez, mundo ultrapassa 1 milhão de casos de covid em 24h

A plataforma “Our World in Data”, associada à Universidade de Oxford, anotou na última segunda-feira (27), o recorde de 1,4 milhão de casos de covid-19 em 24 horas. Esta é a primeira vez que foram registrados no mundo mais de um milhão de casos da doença em um único dia. As informações são do portal Metrópoles.

O primeiro grande salto no número de casos de covid foi registrado em 7 de janeiro deste ano, quando os infectados somavam quase 900 mil, três meses depois os números já foram ultrapassados três vezes. Os dados vêm sendo compilados desde janeiro de 2020, quando surgiram os primeiros casos de covid-19 na China.

7 de janeiro de 2021: 892,8 mil

22 de abril de 2021: 902,6 mil

23 de abril de 2021: 904,4 mil

28 de abril de 2021: 905,8 mil

23 de dezembro de 2021: 983,3 mil

27 de dezembro de 2021: 1,4 milhão

O novo pico de casos está sendo impulsionado pela variante Ômicron, surgida em novembro e já em circulação global. Apesar de ser considerada menos letal que as variantes anteriores, a Ômicron surpreende pela rapidez com que vem se espalhando. O país que lidera o crescimento de casos no mundo são os Estados Unidos, com 512.553 diagnósticos somente na última segunda-feira (quase 37% do total), seguidos pelo Reino Unido com 318.699 casos (equivalente a 23%) e pela Espanha (com cerca de 15% do total).

Protocolos reforçados

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), um dos principais órgãos de saúde dos Estados Unidos, atualizou na segunda-feira (27) as regras em relação ao isolamento e testagem dos casos de covid-19. Agora, o tempo recomendado passa de 10 para 5 dias, seguido de uso constante de máscara por mais 5 dias quando o paciente estiver em contato com outras pessoas.

A chegada da Ômicron levou países como Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos a anunciarem novas diretrizes para a circulação de pessoas. Na Alemanha, os encontros podem ocorrer com, no máximo, 10 pessoas vacinadas ou recuperadas do coronavírus em um mesmo ambiente. Além disso, eventos culturais e esportivos só estão permitidos sem a presença de público.

Na França, a circulação em certos tipos de estabelecimentos é condicionada ao passaporte de vacinação e o governo recomenda a adoção de trabalho remoto em pelo dois dias da semana. Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte estabeleceram novos limites de pessoas para encontros públicos e restringiram o horário de funcionamento dos bares. Na Inglaterra, o governo aguarda mais evidências sobre a capacidade do serviço de saúde em lidar com as altas taxas de infecção.