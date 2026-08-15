Pedreiros encontram ouro durante instalação de canos de esgoto

Um estoque de ouro, avaliado em cerca de 9 milhões de euros (R$ 54,3 milhões), foi encontrado por pedreiros durante obras para instalação de novos canos de esgoto em uma casa na Bélgica. O tesouro é composto por barras e moedas, e estava escondido nas paredes do porão, segundo a imprensa local. A residência é localizada na região de Flandres Oriental.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Agricultores bloqueiam ruas em Bruxelas em protesto contra acordo UE-Mercosul]]

A situação aconteceu no início dessa semana. A polícia belga iniciou uma investigação, alertando a população para que não fosse à propriedade em busca do metal. De acordo com as autoridades, o local foi revirado e o ouro, transferido a um espaço seguro.

Um jovem de 18 anos, identificado como Kobe, trabalhava na obra e estava entre os que encontraram o tesouro. Em relato à emissora pública belga VRT, ele disse que, a princícipio, todos se espantaram e desacreditaram.

“No começo, pensei que fossem moedas de € 1. Mas depois vimos também uma pepita de ouro ali. Foi aí que percebemos que se tratava de algo maior”, explicou. A equipe logo informou a polícia sobre o achado e explicou que ficar com o ouro não era uma opção. Para os operários, além de ser roubo, é impossível guardar tantas moedas e barras.

De quem é o ouro?

A propriedade onde o ouro foi encontrado pertence a uma organização de assistência social chamada CAW Oost-Vlaanderen, localizada em Dendermonde. O diretor da instituição, Geert Hillaert, contou que ficou surpreso e espantado, ressaltando que o valor poderia, futuramente, apoiar o serviço realizado. A corporação alterou a imagem de perfil no Facebook para uma moeda de ouro e destacou que espera que o teroura vá para o “lugar certo”.

Conforme a legislação da Bélgica, o proprietário do tesouro tem até cinco anos para reinvidicar o ouro. Caso não haja apresentação formal, a lei belga prevê que as moedas e barras sejam divididas entre os pedreiros que encontraram e o proprietário do imóvel. Porém, se o ouro tiver ligação com atividades criminosas, a determinação não se aplica.