Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Terremoto de magnitude 7,7 atinge costa da Indonésia e mata pelo menos 38 pessoas

As autoridades emitiram um alerta de tsunami e instaram os moradores costeiros a se deslocarem para áreas mais altas

Estadão Conteúdo

Um poderoso terremoto de magnitude 7,7 atingiu a costa da Indonésia no início da manhã de sábado, 15, matando pelo menos 38 pessoas, colapsando edifícios e casas, além de causar pânico em uma região propensa a terremotos mortais. As autoridades disseram que mais de uma dúzia de moradores ficaram feridos.

As autoridades emitiram um alerta de tsunami e instaram os moradores costeiros a se deslocarem para áreas mais altas, mas posteriormente suspenderam o alerta quando a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia informou que o monitoramento não mostrou alterações significativas no nível do mar que representassem uma ameaça às comunidades costeiras.

O Serviço Geológico dos EUA informou que o terremoto atingiu a região de Flores, na Indonésia, com uma profundidade de 10 quilômetros às 5h58 (horário local, 18h58 de ontem em Brasília). Seu epicentro foi a 68 quilômetros ao norte-noroeste da cidade de Ende, na província de East Nusa Tenggara. O terremoto inicial foi seguido por vários tremores secundários.

O chefe da Agência Nacional de Gestão de Desastres, Suharyanto, disse que os socorristas recuperaram pelo menos 38 corpos, principalmente nas três regiões devastadas de Sikka, Manggarai e East Manggarai, incluindo 16 corpos que foram retirados de um deslizamento de terra na vila de Reok, em Manggarai. Pelo menos 13 pessoas foram levadas para hospitais próximos, incluindo duas com ferimentos graves.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INDONÉSIA/TERREMOTO/MORTES
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Terremoto no sul do Peru não tem relatos imediatos de danos

20.08.26 16h32

Terremoto no Peru de magnitude 6,7 atinge região sul dos Andes, diz serviço geológico dos EUA

20.08.26 16h03

SOBERANIA

Governo do Irã reitera que utilizará todos os meios disponíveis em resposta às sanções dos EUA

Declaração iraniana enfatiza que responsabilidade pelas consequências da escalada recairá sobre o governo norte-americano e seus estrategistas políticos

20.08.26 15h41

acidente

Desabamento de mina na república centro-africana mata mais de 100 pessoas

Equipes de resgate continuaram a recuperar corpos do local de mineração artesanal em Zamboye

20.08.26 14h47

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Pedreiros encontram ouro durante instalação de canos de esgoto

O tesouro, avaliado em cerca de R$ 54,3 milhões, foi encontrado em uma casa na Bélgica

15.08.26 16h16

ANIMAL

Misteriosa 'gata vermelha' mobiliza resgate e dispara alerta: 'Mantenham distância'

Inicialmente tratada como um mistério, felina gerou alerta das autoridades e especulações na internet sobre possível ligação com rinhas ilegais

15.08.26 13h36

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

O que será feito com ouro encontrado por pedreiros em canos de esgoto?

A polícia investiga a origem do material, que soma 54,3 milhões de reais, e busca pelo proprietário na Bélgica

17.08.26 13h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda