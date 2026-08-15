Departamento de Estado dos EUA revoga mais de 750 vistos para combater 'turismo de nascimento'

O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Tommy Pigott, disse em entrevista à Fox News que já foram revogados mais de 750 vistos com o objetivo de combater o chamado "turismo de nascimento", que consiste em mulheres estrangeiras viajarem para dar à luz nos EUA para que seus filhos sejam norte-americanos. Somente nos últimos dias, teriam sido revogados 150 vistos, segundo Pigott.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, no dia 6 de agosto, uma medida declarando combate à prática, o que teria acelerado a revogação dos documentos, de acordo com o porta-voz.

Segundo o site Axios, a legislação dos EUA já proíbe a concessão de visto de turista "com o objetivo principal de obter a cidadania americana para uma criança por meio do parto nos Estados Unidos".

As autoridades de imigração também podem impedir a entrada de uma estrangeira grávida nos EUA caso determinem que ela está entrando no país com o objetivo de dar à luz.

"Alguns exemplos que estamos analisando são redes, mas também pessoas que estão vindo com vistos que não são para o propósito de dar à luz, o que é fraude, mas sim vistos de turismo, vistos de negócios, outros vistos. Temos exemplos de pessoas vindo para os EUA alegando que vão tirar férias por uma semana, ficando até cinco meses, e sendo instruídas sobre como enganar o povo americano e não pagar suas contas médicas", disse Pigott na entrevista.

Ele afirmou ainda ver exemplos de anúncios globalmente de pessoas prometendo cidadania automática, "prometendo um mundo sem fronteiras para pessoas se elas pagarem, obtiverem esses serviços para mentir para os oficiais de visto. Então estamos colocando um fim nisso. Estamos colocando um fim a essa fraude", declarou à Fox.