Pedestre cai por buraco no chão em cima de pilha de caixas; veja o vídeo

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um jovem caiu por um buraco no chão em cima de uma pilha de caixas, no andar de baixo de um estabelecimento comercial na cidade de Istambul, na Turquia. O flagra foi registrado na segunda-feita (14) e rapidamente viralizou.

O garoto andava dentro de um shopping, distraído em um celular, enquanto um funcionário transportava caixas para o andar de baixo por um alçapão. O rapaz escapou por pouco de se machucar feio porque o amontoado de caixas, que estava no andar de baixo, amorteceu a queda dele.

É possível ver o susto do jovem e do funcionário no momento em que ele despenca. Ninguém ficou ferido.