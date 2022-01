‘Peço desculpas pela minha referência’, diz Robert Kennedy Jr. após citar Anne Frank em discurso

Robert Francis Kennedy Jr. usou as redes sociais para se desculpar, após usar Anne Frank como exemplo para criticar as políticas sanitárias vigentes nos Estados Unidos durante uma marcha negacionista. As informações são do Uol.

RFK Jr. declarou que Frank tinha mais liberdade para se esconder dos nazistas do que as pessoas têm hoje nos Estados Unidos devido às políticas sanitárias.



“Mesmo na Alemanha de Hitler, você poderia cruzar os Alpes para a Suíça. Você poderia se esconder em um sótão como Anne Frank fez”, disse em discurso na marcha antivax Defeat the Mandates.”

“Peço desculpas pela minha referência a Anne Frank, especialmente às famílias que sofreram os horrores do Holocausto. Minha intenção era usar exemplos de barbárie do passado para mostrar os perigos das novas tecnologias de controle. Na medida em que minhas observações causaram mágoa, lamento verdadeira e profundamente.", escreveu nas redes sociais.