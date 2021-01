Passageiro freta voo com capacidade para 371 passageiros e viaja sozinho

Um voo internacional, entre Manchester, na Inglaterra, para Islamabad, no Paquistão, bateu um novo recorde. Isso porque a viagem internacional teve apenas um passageiro a bordo, no domingo (3). Normalmente, o Hi-Fly A330, da Pakistan International Airlines (PIA), tem capacidade para transportar 371 passageiros.

O viajante solitário paquistanês teria ficado sentado na cabine da classe executiva durante a viagem de sete horas.

O avião em questão não tem conseguido operar devido à segunda onda da covid-19 e às restrições de viagem para quem viaja do Reino Unido. Além disso, a empresa aérea também foi proibida de operar nas jurisdições da União Europeia e do Reino Unido após um acidente fatal, em maio de 2020.

