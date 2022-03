Parlamento nega fuga de presidente ucraniano para a Polônia

A Ucrânia negou nesta sexta-feira (4) que o presidente Volodymyr Zelensky tenha fugido para a Polônia, como havia sido divulgado pouco antes pelo mandatário da Duma, Vyacheslav Volodin, e pela agência estatal russa Tass. "Os ocupantes disseminaram outra mentira dizendo que o presidente Volodymyr Zelensky deixou o país. Não é verdade, o presidente está em Kiev com seu povo", disse uma mensagem publicada no canal oficial do Parlamento ucraniano no Telegram. As informações são do UOL.

Anteriormente, Volodin havia dito, também no Telegram, que Zelensky deixara a Ucrânia e fugira para a vizinha Polônia, informação que foi rapidamente difundida pela mídia estatal russa.

Os Estados Unidos chegaram a oferecer ajuda para expatriar Zelensky, mas o presidente recusou a oferta e disse que preferia ficar no país para coordenar a resposta à invasão russa. Desde então, o mandatário vem fazendo pronunciamentos diários na internet, mas a partir de locais não identificados.

Em um desses vídeos, ele apareceu nas ruas de Kiev para comprovar que não havia deixado a cidade. Zelensky diz ser o principal alvo de Vladimir Putin e, segundo o jornal britânico The Times, escapou de pelo menos três tentativas de homicídio na semana passada. Duas dessas ações teriam sido efetuadas pelo Grupo Wagner, formação paramilitar financiada pelo Kremlin, e outra teria sido realizada por milicianos chechenos.