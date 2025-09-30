Capa Jornal Amazônia
"Parecia impossível eu e o Trump termos uma química, mas aconteceu", diz Lula

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a falar, em tom de brincadeira, sobre o encontro que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), na semana passada. Ao falar sobre a meta de acabar com a fome no País, nesta terça-feira, 30, Lula brincou ao afirmar que não tem "nada impossível" porque ele até conseguiu ter uma "química" com o líder americano.

"Aquilo que parecia impossível, você vê que não tem nada impossível. Parecia impossível eu e o Trump termos uma química e aconteceu a química. Não tem nada impossível quando a gente tem disposição para fazer as coisas", declarou o presidente.

Nesta terça, Lula sancionou cinco novas leis voltadas à agricultura familiar. Um deles formaliza o Plano Safra da agricultura familiar e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) como políticas de Estado, o que dá mais segurança jurídica para que os programas de subsídio aos pequenos agricultores continuem, independente de qualquer governo.

Lula também sancionou a lei que insere o IDH entre os critérios de classificação de municípios na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN). Outro texto assinado pelo presidente prioriza a distribuição do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) a municípios em emergência ou calamidade pública.

O presidente também assinou a regulamentação que define o prazo de validade de alimentos fornecidos ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e a que institui a Política Nacional de Combate à Perda e ao Desperdício de Alimentos (PNCPDA) e cria o Selo Doador de Alimentos.

A sanção foi realizada em evento no Salão Leste do Palácio do Planalto. Participaram o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), as ministras da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Também estiveram presentes congressistas petistas e líderes da agricultura familiar.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

