'Paralisação lunar': entenda e veja como assistir o fenômeno raro que acontece nesta sexta-feira

A grande paralisação lunar é um fenômeno raro que acontece a cada 18 anos e seis meses, quando a Lua e a Terra atingem seu ponto máximo de inclinação. O evento também é conhecido como ‘lunísticio' e será possível observá-lo na noite desta sexta-feira (21).

Isso acontece quando essa combinação de ângulos faz com que a Lua atinja seus pontos mais extremos ao norte e ao sul do horizonte, criando a impressão de que ela está parada. Coincidentemente, nesta sexta, o fenômeno irá se destacar ainda mais, por conta da presença da lua cheia.

Infelizmente não será possível acompanhar o lunísticio daqui do Brasil, pois ele será visível apenas no Hemisfério Norte, principalmente em locais como Stonehenge, o monumento de pedras que fica na Inglaterra.O monumento acaba se tornando o lugar ideal para quem deseja acompanhar esse evento porque acredita-se que a construção tenha sido influenciada por uma grande paralisação lunar, já que alguns dos eixos se alinham quando a Lua está na posição do fenômeno.

Para os brasileiros que desejam assistir o fenômeno, é possível acompanhar através da transmissão feita pelo Youtube no canal da English Heritage, a partir das 17h.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)