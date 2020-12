Para conter pandemia da covid-19, Holanda decreta lockdown de cinco semanas

Nesta terça-feira (15), foi iniciado um rigoroso lockdown de cinco semanas na Holanda, para conter os novos casos diários e internações hospitalares provocados pela covid-19. Todas as lojas consideradas não essenciais, museus, zoológicos, cinemas e academias ficarão fechados até 19 de janeiro, e a mesma decisão vale para as escolas, a partir desta quarta-feira (16).

Com exceção das visitas de dois convidados por residência diariamente e a abertura de farmácias, supermercados e lojas de alimentos, a população deverá permanecer em casa até a data. A medida foi anunciada nessa segunda-feira (14) pelo primeiro-ministro Mark Rutte, na sede do governo em Haia. “Não estamos enfrentando uma simples gripe, como muita gente pensa”, disse no comunicado televisionado.

O país tem mais de 632 mil registros de infecção pelo novo coronavírus e 10.168 mortes, de acordo com o monitoramento da Universidade Johns Hopkins.