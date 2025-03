Papa Francisco quer saudar os fiéis durante o Angelus neste domingo (23)

O Papa Francisco pretende fazer uma breve aparição neste domingo (23), por volta das 12h (horário da Itália), do Hospital Gemelli, onde está internado. A intenção é saudar e abençoar os fiéis. O texto do Angelus será divulgado como de costume, e o Vatican Media fará a transmissão do momento. A informação foi confirmada neste sábado (22) pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

Estado de saúde do Papa Francisco

Na última sexta-feira (21), a Sala de Imprensa da Santa Sé divulgou um boletim informando que o estado de saúde do Papa continua estável. Ele apresenta pequenas melhoras na respiração e nos movimentos. Durante a noite, já não precisa mais da ventilação mecânica com máscara, utilizando apenas oxigenação de alto fluxo por cânulas nasais. Durante o dia, o uso desse suporte tem sido reduzido progressivamente.

Apesar dos avanços, ainda não há previsão de alta. O Papa segue sua rotina no hospital entre os tratamentos médicos, momentos de oração e algumas atividades de trabalho. Até agora, ele não recebeu visitas. Um novo boletim médico pode ser divulgado na segunda-feira (24).