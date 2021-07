Papa Francisco é internado para cirurgia no intestino

De acordo com informações divulgadas pelo Vaticano, Papa Francisco passará por uma cirurgia no intestino grosso, para reparar um estreitamento no cólon (estenose), que dificulta a passagem das fezes. Por esse motivo, ele precisou ser internado neste domingo (04). A operação já estava agendada, mas ainda não foram informados detalhes sobre o horário em que o procedimento vai ocorrer. Com informações do G1 São Paulo.

O pontífice chegou a participar da tradicional cerimônia religiosa na Praça de São Pedro, onde reza aos domingos com seus seguidores, três horas antes do comunicado da Igreja Católica sobre sua internação.

Ele informou, em seu discurso, que viajará em setembro para a Hungria e a Eslováquia, mas não mencionou que seria submetido à cirurgia no intestino.