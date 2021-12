Papa Francisco diz que nações deveriam diminuir os gastos militares e investir em educação

O papa Francisco afirmou, em mensagem da paz anual, que as nações deveriam gastar mais com educação ao invés de armas. No discurso, que foi realizado nesta terça-feira (21), o líder religioso criticou os crescentes gastos militares às custas de serviços sociais. As informações são da Reuters, divulgadas em Agência Brasil.

Embora não tenha informado nenhuma fonte estatística, pelo menos um terço do discurso do papa foi sobre a “redução significativa” nos gastos com a educação e treinamento em todo o mundo, enquanto os gastos militares aumentaram acima dos níveis do final da Guerra Fria.

"Está mais do que na hora, então, de os governos desenvolverem políticas econômicas que visem inverter a proporção de fundos públicos gastos com educação e com armamentos", disse ele na mensagem, que é enviada a chefes de Estado e a organizações internacionais.

Além disso, na mensagem para o dia 1° de janeiro, o Dia Mundial da Paz da Igreja Católica, o papa também pediu um equilíbrio entre a necessidade de ajudar e uma economia de livre mercado.