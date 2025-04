Papa Francisco acena e abençoa fiéis neste Domingo de Páscoa, após 37 dias internado

O Papa Francisco acenou e abençoou os fiéis que estavam na Praça de São Pedro, no Vaticano, para acompanhar a missa neste Domingo de Páscoa. Ele apareceu na varanda sobre a entrada da basílica após o fim da celebração da missa, por volta de 12h (no horário local, 7h em Brasília).

O Pontífice de 88 anos ainda se recupera de um respiratório grave, que o deixou 37 dias no hospital, entre fevereiro e março deste ano. Segundo informações do Vaticano, a missa foi presidida pelo cardeal italiano Angelo Comastri, a pedido do papa. A homilia, no entanto, foi preparada pelo Papa.

"Irmãos e irmãs, Feliz Páscoa!", disse o papa Francisco. Ele acenou da varanda, e um assessor leu a mensagem "Urbi et ori" (para a cidade de Roma e para o mundo) por ele.

O Pontífice fez votos de paz e pediu o desarmamento. "Não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento! A necessidade que cada povo sente de garantir a sua própria defesa não pode transformar-se numa corrida generalizada ao armamento", diz a mensagem escrita por Francisco e lida por Mons. Diego Ravelli, mestre das Celebrações Litúrgicas Pontifícias.