Pais só recuperam o sono seis anos após terem um bebê, diz estudo

Quando há um recém-nascido em casa, é comum que pais e responsáveis não consigam dormir uma noite completa, e essa rotina pode durar vários anos. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Warwick, na Inglaterra, o sono das crianças é regularizado após o sexto aniversário. O estudo contou com a participação de 4.659 pais entre os anos de 2008 e 2015.

Os resultados da pesquisa indicam que os três primeiros meses pós-parto são os mais difíceis para os pais. Nesse período, as mães dormem em média 62 minutos a menos, enquanto os pais perdem apenas 15 minutos de sono.

"Filhos são uma grande fonte de felicidade para os pais, mas o aumento das responsabilidades diminui as horas dormidas", diz Sakari Lemona, uma das coordenadoras do estudo.

Seis anos após o nascimento do bebê, as mães seguem com um atraso de pelo menos 20 minutos em relação ao sono regularizado, enquanto os pais mantêm os 15 minutos de atraso. Os pesquisadores explicam que a diferença de tempo entre as mães e os pais está relacionada à amamentação e ao machismo. "Mães ainda desempenham o papel de cuidado primário, por isso as mulheres sofrem mais interrupção no sono", explica Lemona.