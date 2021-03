Pai flagra o filho no exato momento em que ele tenta se enforcar

Foram alguns preciosos centésimos de minuto que fizeram toda a diferença e evitaram que uma tragédia se abatesse sobre uma família que vive no setor de Nova Santa Maria, no distrito de Punchana, em Iquitos, no Peru. Um pai passou por uma experiência traumática ao encontrar o filho de 18 anos pendurado pelo pescoço em seu quarto.

Com aparentes problemas familiares e amorosos, o jovem estava tentando tirar a própria vida por enforcamento. E aproveitando-se do fato que não havia ninguém em casa, tomou a decisão de por fim aos seu sofrimento da forma mais radical.

Desesperado, o jovem tentou tirar a própria vida amarrando uma corda a um caibro da madeira da casa de onde se lançou preso pelo pescoço (Reprodução Portal Jambo Verde / Loreto Informa News)

O pai surpreendeu o filho no exato momento em que ele já agonizava e gritou pelos vizinhos, que o ajudaram a retirá-lo da forca. Já com o rapaz posto ao chão e desacordado, o pai o abraçou, julgando que ele pudesse estar morto, como também acreditavam os vizinhos.

Os serenos, como são chamados os socorristas de Punchana, chegaram ao local e conseguiram reanimá-lo, para que ele tivesse condições de ser transferido para o hospital do distrito, onde está se recuperando.